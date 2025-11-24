Олимпийская чемпионка Листунова снялась с Кубка Воронина из-за боли в ноге

Гимнастка не стала завершать многоборье

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова отказалась завершать многоборье на Кубке Воронина из-за боли в ноге, которую ушибла во время выступления на бревне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Листунова не вышла на вольные упражнения после выступлений на брусьях, в опорном прыжке и на бревне. Зал она покидала, аккуратно наступая на травмированную весной ногу.

"Она на соскоке с бревна дернула ногу, - рассказала ТАСС личный тренер спортсменки Ольга Петровичева. - А так как мы еще полностью не восстановились, решили просто не рисковать. Это не травма, просто ей стало немного больно".

В феврале во время тренировки Листунова порвала ахиллово сухожилие. Спортсменка была срочно прооперирована, после чего у нее началась длительная медицинская реабилитация.

Листуновой 20 лет. Кроме золотой медали командного турнира Олимпиады в Токио в активе спортсменки есть также победа на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.