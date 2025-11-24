Шахматист Есипенко выиграл первую партию матча за третье место на Кубке мира
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева в первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.
Вторая партия состоится 25 ноября, российский шахматист сыграет черными фигурами. Есипенко гарантирует себе третье место и путевку на турнир претендентов, если выиграет и вторую партию или сведет ее к ничьей. В случае победы узбекистанца состоится тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют в быстрые шахматы.
В первой партии финала другой представитель Узбекистана Жавохир Синдаров белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И.
Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимал участия в нынешнем розыгрыше.