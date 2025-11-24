Мишин отреагировал на завершение карьеры Туктамышевой

Ранее стало известно, что она вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга

Алексей Мишин © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Заслуженный тренер России Алексей Мишин благодарен судьбе за то, что имел возможность работать с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. 19 июня стало известно, что она вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. Во время спортивной карьеры Туктамышева занималась под руководством Мишина.

"Некоторые события выглядят по-разному, с разных сторон. Как тренер благодарю судьбу за то, что прошел с Туктамышевой большой и интересный период моей тренерской жизни. С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам. Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть ее своей правой рукой", - сказал Мишин.

Туктамышевой 28 лет, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.