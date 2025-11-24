Виктор Козлов вошел в штаб Романа Ротенберга в команде "Россия 25"

Назван состав тренерского штаба команды на Кубок Первого канала

Редакция сайта ТАСС

Виктор Козлов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов вошел в тренерский штаб команды "Россия 25" на Кубок Первого канала по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Главным тренером команды является Роман Ротенберг. Помимо Козлова, в тренерский штаб вошли Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Андрей Царев, Алексей Бабинцев, Антон Бут, Максим Соколов, Александр Трошин и Матвей Кондратьев.

Кубок Первого канала пройдет 11-14 декабря в Новосибирске, в нем примут участие команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 11 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3, 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, а 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.