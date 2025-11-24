Саитов рассказал о необходимости популяризации инклюзивного спорта

Двукратный олимпийский чемпион по боксу выступил на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех"

Олег Саитов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Инклюзивный спорт в России нужно расширять и популяризировать. Такое мнение на сессии "Выше барьеров: как спорт меняет представление об инклюзии и лидерстве" всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех" высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

"Несколько лет назад участники нашего движения "Здоровое отечество" совместно с Паралимпийским комитетом России навестили ребят в госпитале. Мы видели у них потухший взгляд, но благодаря спорту они начали оживать. Сейчас некоторые участники нашей программы вошли в сборную России, и приятно видеть, что они нашли свою отдушину в жизни", - сказал Саитов.

"Надо работать с инклюзивным спортом, расширять и популяризировать его. Мы просим своих подопечных, чтобы они рассказывали своим друзьям, у которых есть какие-то травмы, и приглашали их заниматься спортом", - добавил он.

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября, основной площадкой выступает пространство Кибердом. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершение мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

