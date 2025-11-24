Умер заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер

Долгое время он был старшим тренером сборной РСФСР

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер РСФСР Борис Бухбиндер умер на 98-м году жизни. Долгое время он был старшим тренером сборной РСФСР по легкой атлетике, сообщается в телеграм-канале Министерства спорта Ставрополья.

"Ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР Борис Яковлевич Бухбиндер - Герой труда Ставрополья, обладатель почетного знака "Спортивная слава Ставрополья", выдающийся наставник, педагог и один из тех, кто стоял у истоков развития современной школы легкой атлетики на Ставрополье. Долгие годы Борис Яковлевич работал старшим тренером сборной РСФСР по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

За время работы Борис Бухбиндер подготовил более 20 мастеров спорта, победителей всесоюзных и международных соревнований. Среди его учеников - участник Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4х400 м Борис Криунов, 11-кратный чемпион РСФСР в беге на дистанции 800 метров Николай Харечкин, обладатель Кубка СССР в беге на 400 метров Владимир Ренсков, чемпион СССР в марафоне Михаил Наливайко.

Прощание с Бухбиндером состоится 25 ноября в Легкоатлетическом манеже Ставрополя.