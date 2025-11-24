ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Умер заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер

Долгое время он был старшим тренером сборной РСФСР
Редакция сайта ТАСС
17:25
© Донат Сорокин/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер РСФСР Борис Бухбиндер умер на 98-м году жизни. Долгое время он был старшим тренером сборной РСФСР по легкой атлетике, сообщается в телеграм-канале Министерства спорта Ставрополья.

"Ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР Борис Яковлевич Бухбиндер - Герой труда Ставрополья, обладатель почетного знака "Спортивная слава Ставрополья", выдающийся наставник, педагог и один из тех, кто стоял у истоков развития современной школы легкой атлетики на Ставрополье. Долгие годы Борис Яковлевич работал старшим тренером сборной РСФСР по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

За время работы Борис Бухбиндер подготовил более 20 мастеров спорта, победителей всесоюзных и международных соревнований. Среди его учеников - участник Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4х400 м Борис Криунов, 11-кратный чемпион РСФСР в беге на дистанции 800 метров Николай Харечкин, обладатель Кубка СССР в беге на 400 метров Владимир Ренсков, чемпион СССР в марафоне Михаил Наливайко.

Прощание с Бухбиндером состоится 25 ноября в Легкоатлетическом манеже Ставрополя. 

Ставропольский крайЛетние олимпийские виды спорта