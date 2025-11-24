Московское "Динамо" одержало первую победу в КХЛ после ухода Кудашова

До этого матча с 16 ноября бело-голубые потерпели два поражения

Игроки "Динамо" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над хабаровским "Амуром" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе динамовцев отметились Дилан Сикьюра (3-я и 51-я минуты), Джордан Уил (58) и Максим Комтуа (59). У проигравших отличились Илья Талалуев (20) и Алекс Броадхёрст (20).

"Динамо" одержало первую победу в КХЛ после ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба 16 ноября, до матча с "Амуром" москвичи потерпели поражения от "Спартака" (2:4) и новосибирской "Сибири" (3:4 по буллитам). Команда одержала вторую победу в семи последних играх в КХЛ. "Амур" потерпел третье поражение в пяти последних матчах в КХЛ, прервав серию из двух побед. Московский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 играх. У "Амура" 28 очков в 29 матчах и седьмое место на Востоке.

В следующем матче "Динамо 26 ноября примет ярославский "Локомотив", "Амур" в тот же день в гостях сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.