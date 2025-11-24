Бояринцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ротор"

Специалист подал в отставку в раздевалке после поражения от "Челябинска"

Болельщики "Ротора" © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Денис Бояринцев ушел в отставку с поста главного тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор", который выступает в Лиге Пари (Первой лиге). Об этом сообщает пресс-служба "Ротора".

В матче 20-го тура "Ротор" дома проиграл "Челябинску" со счетом 0:2. Команда из Волгограда набрала 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

"Денис Константинович действительно подал в отставку в раздевалке, которую мы приняли. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - сказал генеральный директор "Ротора" Андрей Кривов.

Бояринцеву 47 лет, он возглавлял "Ротор" с 2024 года. Ранее работал главным тренером саратовского "Сокола", "Новосибирска", московской "Родины", "Камаза" из Набережных Челнов и ивановского "Текстильщика". В качестве игрока Бояринцев четыре раза стал серебряным призером чемпионата России в составе московского "Спартака".