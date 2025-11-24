Россияне выиграли все золотые медали на КМ по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сборная России выиграла 5 из 5 золотых медалей на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

В дисциплине "Акро-свинг" победу одержали Алиса Славянская и Владимир Ранов. Второе место заняли их соотечественники Вероника Коротышева и Андрей Гаврилов, третьими стали белорусы Виктория Белая и Иван Осипов. В дисциплине "Формейшн" у женщин победила команда Cool Cats, серебряные медали завоевал коллектив Lady's Rock из Белоруссии, бронзовые - Zhastar из Казахстана. В дисциплине "В класс-микст" победу одержали Жасмин Сингх и Илья Шиков, второе место заняли другие представители России Маргарита Синицына и Георгий Чечуров, третьими стали хорваты Лана Владакович и Марко Седрич.

В дисциплине "А класс-микст" победителями стали Вера Данченко и Никита Гладких, второе место заняли представители Армении София Полубоярова и Дмитрий Кочетков, бронзовые медали завоевали россияне Эмилия Агавердиева и Сергей Дмитриев. В дисциплине "М класс-микст" победу одержали Анастасия Гусарова и Константин Самойлов, серебряные награды завоевали их соотечественники Инна Лебедева и Денис Ефанов, бронзовые - представители Египта Валерия Арафа и Александр Бойко.

22 ноября завершился чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу. В категории "Буги-вуги" чемпионами страны стали Диана Леонтьева и Федор Климов, второе место заняли Александра Метелькова и Роман Андреев, третье - Ярослава Меркулова и Никита Фролов, в категории "В класс-микст" победу одержал Илья Шиков, вторым стал Иван Райлян, третьим - Александр Шеховцев. В дисциплине "A класс-микст" чемпионами России стали Вера Данченко и Никита Гладких, серебряные медали завоевали Эмилия Агавердиева и Сергей Дмитриев, бронзовые - Варвара Трошина и Андрей Овсянкин.

В дисциплине "M класс-микст" победу одержали Анастасия Гусарова и Константин Самойлов, вторыми стали Инна Лебедева и Денис Ефанов, третьими - Анастасия Иванцова и Павел Хромых. В дисциплине "Формейшн-микст" первое место заняла команда Fenix, второе - Rock Comets, третье - Stratedgic Brilliant. В дисциплине "Формейшн" (женщины) победу одержала команда Charm, второе место занял Bakers Dozen, третье - Lady.