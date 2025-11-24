Whoop: биологический возраст Криштиану Роналду составляет 28 лет

Биомаркеры показывают, что футболиста отличает эффективная доставка кислорода и метаболическая точность

Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду © Abdullah Ahmed/ Getty Images

ТАСС, 24 ноября. Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду равен 28 годам. Об этом сообщается в аккаунте американской компании Whoop в соцсети Х.

Биомаркеры показывают, что Роналду отличает эффективная доставка кислорода и метаболическая точность.

"Данные не врут", - написал Роналду в соцсети Х.

Компания Whoop при тестировании использует функцию, которая объединяет результаты анализов крови с непрерывными данными носимых устройств для создания полной картины здоровья пользователя.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года. Пять раз он становился обладателем "Золотого мяча".