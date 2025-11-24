Инфантино: Симонян посвятил футболу значительную часть жизни

Никита Симонян и президент ФИФА Джанни Инфантино © Михаил Шапаев/ пресс-служба РФС/ ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян посвятил футболу значительную часть своей жизни. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"С грустью узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Знаменитый бывший капитан сборной СССР, который возглавил свою команду в их первом в истории матче чемпионата мира по футболу, а также забил первый гол своей сборной в финальной части. Он посвятил футболу значительную часть своей жизни. От имени всех в ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и работал с ним", - написал Инфантино.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.