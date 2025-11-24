Футболиста "Эвертона" удалили за стычку с одноклубником
ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Сенегальского футболиста "Эвертона" Идрисса Гейе удалили с поля в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" за стычку со своим одноклубником. Встреча проходит на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
Инцидент случился на 13-й минуте матча. Гейе ударил защитника "Эвертона" Майкла Кина, за что получил от арбитра прямую красную карточку.
Гейе 36 лет, он выступает за "Эвертон" с 2022 года. Ранее полузащитник играл за команду с 2016 по 2019 год. Футболист также выступал за английскую "Астон Виллу", французские "Пари Сен-Жермен" и "Лилль". В составе сборной Сенегала он является обладателем Кубка африканских наций (2021) и серебряным призером турнира (2019).