Хоккеист "Коламбуса" Марченко пропустит матч с "Вашингтоном" из-за травмы

Во время тренировки в день перед матчем у российского форварда случились мышечные проблемы

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © Steph Chambers/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко не сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном". Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Аарон Порцлин.

Отмечается, что во время тренировки у российского форварда случились мышечные проблемы. Генеральный менеджер "Коламбуса" Дон Уоддел заявил, что не ожидает серьезной травмы. Во вторник хоккеист пройдет дополнительное обследование.

Матч "Вашингтон" - "Коламбус" пройдет 25 ноября в ночь по московскому времени.

В текущем сезоне 25-летний Марченко забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач в 22 играх. Он выступает за "Коламбус" с 2022 года.

"Коламбус" набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Вашингтон" с 24 очкам после 22 игр располагается на 7-й строчке в этом же дивизионе.