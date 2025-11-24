Российские тхэквондисты вернулись после успешного выступления на ЧЕ

Россияне завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль на соревнованиях в Швейцарии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские тхэквондисты вернулись на родину после успешного выступления на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Россияне завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль по итогам чемпионата Европы по тхэквондо. Соревнования проходили в Швейцарии.

Чемпионами Европы стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Анастасия Космычева (свыше 67 кг). Серебряные медали завоевали олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 80 кг), Илья Данилов (до 68 кг) и Ирина Рогозина (до 49 кг). Бронзовую медаль завоевал Артем Мытарев (до 80 кг).

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.