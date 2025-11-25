Овечкин сравнялся с Айзерманом по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

В активе форвардов по 1514 матчей

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сравнялся с канадским форвардом Стивом Айзерманом по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Домашняя игра против "Коламбуса" (5:1) стала для Овечкина 1514-й в турнире. С Айзерманом они делят 23-е место по этому показателю. Рекордсменом является бывший нападающий сборной Канады Патрик Марло (1 779). На 22-й позиции располагается экс-форвард сборной США Мэтт Каллен (1 516).

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 907 заброшенных шайб. Также в активе капитана "Вашингтона" 737 результативных передач, он замыкает топ-10 бомбардиров в истории НХЛ.

Айзерману 60 лет. На протяжении всей карьеры в НХЛ он выступал за "Детройт" (1983-2006). Канадец занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ, набрав 1 755 очков (692 гола + 1 063 результативные передачи). В качестве игрока трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002), а также стал победителем Олимпийских игр (2002).

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 27 ноября по московскому времени дома против "Виннипега".