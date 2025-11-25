Женская сборная России по шахматам вернулась в Москву с чемпионата мира

Российские шахматистки в финале командного чемпионата мира обыграли сборную Азербайджана

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам, одержавшая победу на командном чемпионате мира в Испании, вернулась в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.

Сборную встречали десятки человек - сотрудники Федерации шахмат России, родственники, болельщики. Шахматисткам дарили цветы и просили автографы.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.