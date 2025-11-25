Алаева, Зырянова и Митрофанова внесли в базу "Миротворца"

Редакция сайта ТАСС

Президент РПЛ Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаева, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов и председатель правления "Зенита" Константин Зырянов включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В базу также внесен бывший генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Алаев занимает должность президента РПЛ с 2022 года. Зырянов стал председателем правления "Зенита" 30 августа. В качестве игрока он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России. Митрофанов является генеральным секретарем РФС с 2022 года.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.