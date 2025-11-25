"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА. Демин набрал 9 очков

Также российский защитник совершил 6 подборов и сделал 2 результативные передачи

Баскетболисты "Нью-Йорка" Джален Брансон и "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Adam Hunger

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Нью-Йорку" со счетом 100:113 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центовой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс, набравший 37 очков. У "Бруклина" больше всех очков набрал форвард Ноа Клауни (26).

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 9 очков. Россиянин провел на площадке более 27 минут, также совершив 6 подборов и сделав 2 результативные передачи.

"Нью-Йорк" занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами в 16 матчах. "Бруклин" располагается на 13-й позиции, одержав 3 победы в 17 играх.

В следующем матче "Нью-Йорк" в ночь на 27 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Шарлотт", "Бруклин" 29 ноября примет "Филадельфию".