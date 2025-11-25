Тренер костромского "Спартака" назвал философию клуба

Клуб борется за выход в Российскую премьер-лигу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Костромской "Спартак", исходя из своей философии, стремится играть в агрессивный, силовой футбол, что объясняет успехи команды в сезоне Лиги Пари (Первой лиги). Такое мнение ТАСС высказал защитник и играющий тренер "Спартака" Сергей Пучков.

По итогам сезона-2024/25 "Спартак" получил право играть во втором по силе российском дивизионе, сейчас он идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место и имея 34 очка в активе.

"Это философия нашего клуба - играть в агрессивный, активный, вертикальный футбол, что мы тренируем и показываем на протяжении всего сезона, - сказал Пучков. - Другой игры у нас не может быть, у нас нацеленность - побеждать и играть вперед, больше в вертикальный футбол, силовой, и он приносит нам плоды".

Он допустил, что во время зимнего перерыва в чемпионате в составе команды могут произойти изменения, но их обсудят после ближайшего матча против московского "Торпедо". При этом на текущем этапе сезона в клубе не думают о возможном выходе в Российскую премьер-лигу. "Давайте не будем загадывать, впереди еще один тур, пауза зимняя, вторая часть тяжелая. Сейчас "Торпедо", а там будет видно", - подчеркнул Пучков.