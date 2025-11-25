"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Юты"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев © AP Photo/ David Becker

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. "Вегас" уступил "Юте" со счетом 1:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Гюнтер (15-я минута) и Логан Кули (17, 45, 56, 58). У проигравших отличился Иван Барбашев (26), для которого этот гол стал восьмым в текущем сезоне.

"Юта" занимает 4-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 27 очков в 23 матчах. "Вегас" идем 4-м в Тихоокеанском дивизионе с 27 очками после 22 игр. В следующем матче "Юта" в ночь на 27 ноября по московскому времени примет "Монреаль", "Вегас" в этот же день сыграет дома против "Оттавы".

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" в родных стенах справился с "Сиэтлом" (3:2). Защитник победившей команды Владислав Гавриков сделал два результативных паса, его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 21. "Флорида" в гостях переиграла "Нэшвилл" (8:3). У победителей ворота защищал Даниил Тарасов, совершивший 36 сейвов из 39 возможных, в составе проигравших первый гол в сезоне забил нападающий Федор Свечков. "Нью-Джерси" на своем льду победил "Детройт" (4:3), "Лос-Анджелес" дома был сильнее "Оттавы" (2:1).