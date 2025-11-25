Российский гимнаст Духно волновался перед дебютом на юниорском ЧМ

Спортсмен на турнире завоевал две золотые награды

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Обладатель двух золотых наград юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике россиянин Арсений Духно испытывал чувство волнения от дебюта на первом в жизни международном старте. Об этом он рассказал ТАСС.

"В целом я очень доволен своим выступлением, эмоции зашкаливали, - сказал он. - На этих соревнованиях со мной случилось все, что можно. Сначала победа в личном многоборье, потом поражение во второй день, а затем снова победа в заключительный. Но самого главного я сумел все-таки достичь, выиграв многоборье и завоевав право выступить в финалах в вольных упражнениях, на коне, кольцах и в опорном прыжке. Хотя после четвертых мест в вольных и на коне я, конечно, расстроился и настраивал себя на прыжок, чтобы сделать его так, как умею. В итоге вышел и сделал все, как надо, чему очень рад".

Духно, никогда ранее не выступавший на международных стартах, на первенстве мира в Маниле выиграл многоборье и опорный прыжок, был четвертым в вольных упражнениях и на коне, а также пятым - в упражнениях на кольцах.

"Да, это был мой первый международный старт в моей карьере, но осознание того, что я дебютант, никак не давило, на самом деле. Хотя, конечно, было волнительно, что я первый раз приехал сюда, увидел гимнастов из других стран. Себя я настраивал на то, чтобы показать на соревнованиях ту гимнастику, которую умею делать. Я приехал в Манилу не для того, чтобы смотреть по сторонам и следить за тем, что делают другие гимнасты", - добавил собеседник ТАСС.

"Теперь передо мной стоит задача подготовиться к следующему сезону. Нужно будет постараться усложнить свои комбинации на тех же брусьях и перекладине. А потом уже готовиться к следующим соревнованиях, которые будут уже в 2026 году", - заключил Духно, который в следующем сезоне получит возможность выступать на взрослом уровне.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в столице Филиппин с 20 по 24 ноября. Духно, выступавший на ЧМ в нейтральном статусе, был единственным россиянином, принимавшим участие в мужских соревнованиях.