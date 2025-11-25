Чесноков считает, что российские теннисисты неудачно провели сезон

Лучшим россиянином по итогам сезона стал Даниил Медведев, занявший 13-е место в мировом рейтинге

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Прошедший сезон получился неудачным для российских теннисистов. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Лучшим россиянином по итогам сезона стал Даниил Медведев, занявший 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были, - сказал Чесноков. - Катастрофическим было начало у Даниила Медведева, однако ближе к концу сезона он нащупал игру, с которой вернется в десятку. Ничего страшного в том, что у ребят случился спад, нет, это естественный процесс. Посмотрите на итальянцев, несколько лет назад они толком ни на что не претендовали в командных турнирах, однако сейчас в мужском теннисе двое в десятке, они выиграли три последних Кубка Дэвиса, когда-то много было американцев в топ-10 рейтинга ATP, швейцарцев, но потом у многих наступает спад".