Возглавлявшему сборную Дании на ЧМ-2018 Харейде диагностировали рак мозга
ТАСС, 25 ноября. Бывшему главному тренеру сборной Дании по футболу норвежцу Оге Харейде диагностировали рак мозга. Об этом телеканалу NRK сообщил его сын Бендик Харейде .
Харейде прошел шестинедельный курс лучевой терапии. Сейчас он проходит курс химиотерапии, принимая лекарства.
"Это стало шоком для всех нас, - сказал Бендик Харейде. - Он может говорить, но у него есть проблемы с речью. Это результат сочетания болезни и лекарств".
Харейде 72 года. В качестве футболиста он выступал за норвежские "Хёдд" и "Мольде", а также за английские "Норвич" и "Манчестер Сити". Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в "Мольде", который под его руководство выиграл кубок страны (1994). Позднее работал в шведских "Хельсингборге", Эргрюте" и "Мальмё", норвежских "Русенборге" и "Викинге", а также в датском "Брондбю". В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру завершил в 2024 году.
Становился чемпионом Швеции с "Хельсингборгом" (1999) и "Мальмё" (2014), выиграл чемпионат Дании с "Брондбю" (2002), а также завоевал золотые медали чемпионата Норвегии с "Русенборгом" (2003). Вместе с "Хельсингборгом" победил в кубке страны (1998), привел к победе в национальном кубке "Русенборг" (2003), а вместе с "Мальмё" также завоевал Суперкубок Швеции (2014). В сезоне-2014/15 "Мальмё" впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Харейде является единственным тренером, выигравшим чемпионаты Швеции, Норвегии и Дании.
Под его руководством сборная Дании сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года. На турнире в России футболисты сборной Дании заняли второе место в группе, уступив первую строчку будущим победителям соревнования команде Франции. В 1/8 финала датчане проиграли хорватам (1:1, 2:3 - после серии пенальти).