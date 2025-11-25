ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российский гимнаст Духно не испытывал негатива на юниорском ЧМ

Спортсмен на турнире завоевал две золотые медали
07:07

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Арсений Духно, который был единственным представителем российской мужской спортивной гимнастики на юниорском чемпионате мира в Маниле, не испытывал к себе негатива со стороны соперников. Об этом он рассказал ТАСС.

Духно, никогда ранее не выступавший на международных стартах, на первенстве мира в Маниле победил в многоборье и в опорном прыжке, был четвертым в вольных упражнениях и на коне, а также пятым - в упражнениях на кольцах.

"Отношение ко мне со стороны других гимнастов было хорошим, все были дружелюбные, здоровались со мной, все поздравляли потом, - рассказал Духно. - Не было такого, что кто-то негативно ко мне относился. Понимали ли они изначально, на что я реально способен? Кто-то знал, а кто-то и нет".

"Во время соревнований я никуда не хожу гулять, поэтому мне сложно поделиться своими впечатлениями от Филиппин", - добавил российский гимнаст.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в столице Филиппин с 20 по 24 ноября. Духно вынужден был выступать на этом турнире в нейтральном статусе. 

