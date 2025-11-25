Тренер саночников РФ: к трассе Олимпиады-2026 нет вопросов по безопасности

Шестеро российских саночников в настоящий момент участвую в тренировочных заездах на олимпийской трассе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Будущая олимпийская санно-бобслейная трасса в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо в целом не похожа на другие, но с точки зрения безопасности никаких проблем нет. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по санному спорту Александр Васин.

"У этой трассы своеобразный профиль, она в принципе особо не похожа на остальные, хотя отдельные участки, может быть, и стоит сравнивать с участками уже известных трасс, - рассказал Васин. - С точки зрения безопасности, никаких проблем нет, мы даже и не думали об этом".

Международная тренировочная неделя стартовала 24 ноября. 27 и 28 ноября пройдут официальные тренировки, а на 29 и 30 ноября намечены тестовые старты. В Италию приехали шестеро российских саночников, получивших нейтральный статус: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин.

"Что касается готовности трассы, то совсем недавно там прошел этап Кубка мира по бобслею и скелетону. К самому желобу вообще вопросов нет, все готово. Внешне трасса выглядит очень внушительно и чем-то напоминает сочинскую, столько бетона было залито в нее. Мне даже удивительно, что итальянцы сумели так быстро построить ее, вложения там очень приличные. Что касается отношения к нам со стороны хозяев трассы, то итальянцы молодцы, они очень приветливые", - добавил тренер.

"Но вся инфраструктура вокруг желоба пока находится в стадии строительства, дороги нормальной еще нет. В Турине-2006 до последнего дня все делали. Здесь все куда лучше в этом плане", - заключил Васин.

Итальянский Турин в 2006 году был местом проведения зимних Олимпийских игр.