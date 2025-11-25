Футболист Ву считает, что на матче "Спартак" - ЦСКА была отличная атмосфера

ТАСС, 25 ноября. Атмосфера на матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА была отличной. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Спартака" Кристофер Ву.

Встреча прошла 22 ноября на "Лукойл-Арене" и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

"Я почувствовал атмосферу дерби. Она была великолепной. Стадион был забит! Отличная атмосфера. На матче была моя семья. Очень ценю такую поддержку, действительно был впечатлен", - сказал Ву.

Ву 24 года, он перешел в "Спартак" из французского "Ренна" в сентябре 2025 года. В текущем сезоне игрок провел 10 матчей за московский клуб в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 16 туров "Спартак" с 28 очками занимает 6-е место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с калининградской "Балтикой". Встреча пройдет 29 ноября.