Дегтярев предположил, что дзюдоистам первым вернут флаг на соревнованиях

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Дзюдо, возможно, станет первым олимпийским видом спорта, где в честь побед россиян на международных турнирах поднимется флаг страны. Такое мнение на всероссийском форуме партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных" высказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Особенно отмечу опыт Международной федерации дзюдо (IJF) - она первой предложила механизм возвращения наших и белорусских атлетов на международные соревнования, - сказал Дегтярев. - Сейчас наши дзюдоисты выступают под флагом IJF, но уже на подходе возвращение национального флага. Вероятно, дзюдо станет первым олимпийским видом спорта, где флаг России снова поднимется над пьедесталом".

"Во время визита в Будапешт мы встретились с президентом IJF Мариусом Визером и коллегами из федерации, наметили ряд направлений для сотрудничества", - добавил министр.