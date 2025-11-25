В ЦСКА не исключили, что футболист Чалов вернется в команду

ТАСС, 25 ноября. Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает разные варианты на трансферном рынке для усиления команды, одним из них может стать подписание контракта с нападающим Федором Чаловым. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

С августа 2024 года Чалов выступает за греческий ПАОК. Ранее форвард играл за ЦСКА.

"Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Там есть очень много фамилий. Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные, как кому-то может показаться", - сказал Бабаев.

Чалову 27 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду игрок выступал с 2016 года. В составе армейцев футболист трижды становился серебряным призером чемпионата России, также он выиграл кубок и суперкубок страны. В составе ПАОКа Чалов забил 8 голов и отдал 8 результативных передач в 58 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.