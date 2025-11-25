Стали известны судьи ответных матчей 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Антон Фролов назначен главным арбитром ответного матча четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 20:30 мск. В первой игре четвертьфинала "пути РПЛ" столичная команда на выезде одержала победу со счетом 3:1.

Главным арбитром матча между столичными "Локомотивом" и "Спартаком" будет Алексей Сухой, игру с участием ЦСКА и махачкалинского "Динамо" обслужит бригада во главе с Артемом Чистяковым, на встречу "Краснодар" - "Оренбург" главным судьей назначен Ранэль Зияков.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).