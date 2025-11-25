Плющенко направил Львовой-Беловой жалобу на мать фигуристки Костылевой

ТАСС, 25 ноября. Евгений Плющенко, тренирующий фигуристку Елену Костылеву, направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Об этом Плющенко написал в своем Telegram-канале.

Плющенко утверждает, что Ирина Костылева регулярно нарушала правопорядок и допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов, их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении находятся видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

Также Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой несовершеннолетних детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", на рассказы о тренировках в информационном поле для развития своего блога, а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.

ТАСС запросил комментарий по ситуации у Ирины Костылевой.