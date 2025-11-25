Футболист "Реала" Куртуа пропустит матч ЛЧ с "Олимпиакосом" из-за вируса

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Вратарь испанского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа пропустит матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" из-за вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет 26 ноября в Греции.

"После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского "Реала" у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Грецию. Куртуа будет находиться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Куртуа 33 года. Он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за мадридский клуб 23 матча в различных турнирах, в которых 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с испанской командой бельгиец дважды победил в Лиге чемпионов.

"Реал" занимает 7-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков. "Олимпиакос" располагается на 31-й позиции с 2 очками.