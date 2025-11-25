Бундеслига не пригласила гимнастку Мельникову на финал турнира

ТАСС, 25 ноября. Организаторы бундеслиги не пригласили российскую гимнастку Ангелину Мельникову для участия в финале турнира. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла первое место в общем зачете тура. Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований.

"Я не получила приглашение на финал бундеслиги, - написала Мельникова. - К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами. Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей".

"Спортивная арена - это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают, на что они способны в своем любимом деле. Именно спорт дает возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства. Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится, и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом", - заключила спортсменка.

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.