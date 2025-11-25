{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Летние олимпийские виды спорта

Бундеслига не пригласила гимнастку Мельникову на финал турнира

Россиянка по итогам прошлого тура бундеслиги получила золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований
Ангелина Мельникова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Ангелина Мельникова
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Организаторы бундеслиги не пригласили российскую гимнастку Ангелину Мельникову для участия в финале турнира. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла первое место в общем зачете тура. Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований.

"Я не получила приглашение на финал бундеслиги, - написала Мельникова. - К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами. Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей".

"Спортивная арена - это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают, на что они способны в своем любимом деле. Именно спорт дает возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства. Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится, и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом", - заключила спортсменка.

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.

