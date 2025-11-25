Вратарь "Питтсбурга" Мурашов рассказал, как узнал о своем дебюте в НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов © AP Photo/ Gene J. Puskar

ТАСС, 25 ноября. Голкипер хоккейного клуба "Питтсбург" Сергей Мурашов узнал, когда дебютирует в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), от тренера вратарей команды. Об этом Мурашов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Дебютным в НХЛ для Мурашова стал домашний матч против "Лос-Анджелеса" (2:3), который состоялся 9 ноября. В этой встрече россиянин отразил 24 броска.

"Мы поехали на выезд в Нью-Джерси. Когда я добрался до своего номера, мне пришло сообщение от тренера вратарей, в котором был план на ближайшие две игры. Первый матч должен был провести Артур Шилов, а второй - я. Главной эмоцией, скорее даже чувством, была благодарность. За то, что мне представился большой шанс в жизни, и за то, что моя работа, проделанная этим летом и по ходу сезона, окупилась. Я верил в то, что делал, и в то, что это должно было произойти. В том числе моя вера и привела меня к этому", - сказал Мурашов.

Мурашову 21 год. Вратарь был выбран "Питтсбургом" под 118-м номером на драфте НХЛ 2022 года. Он является воспитанником системы ярославского "Локомотива", за взрослую команду в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге игрок провел 7 игр.