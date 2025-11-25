Горячкина: FIDE давно пора допустить мужскую сборную России до турниров

В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную России

Александра Горячкина © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международной шахматной федерации (FIDE) давно надо было допустить мужскую сборную России до участия в соревнованиях. Об этом в интервью ТАСС рассказала член сборной России Александра Горячкина.

Ранее ТАСС сообщил, что 14 декабря генассамблея FIDE обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном. Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную.

"Давно пора. Это нужно было делать вчера", - ответила Горячкина на вопрос о возвращении мужской сборной России.

23 ноября российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира. Горячкина рассказала, что российская команда много готовилась к турниру: "Мы не теряли сноровку. Проводили командные сборы. Готовились триумфально вернуться - и получилось".

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.