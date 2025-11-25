Карпин больше не планирует совмещать работу в сборной и в клубе

Ранее специалист покинул должность главного тренера московского "Динамо"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин больше не намерен работать в одном из клубов, пока возглавляет сборную России по футболу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского "Динамо". Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

"Пока тренер сборной, тему [о совмещении] закрыл", - сказал Карпин.

Также специалист рассказал подробности об уходе из московского "Динамо". "Мысль посетила после матча с "Акроном" перед ноябрьским сбором сборной, во время сбора старался об этом не думать, - добавил он. - После матча с чилийцам взял еще день и две ночи для того, чтобы все окончательно продумать и принять решение".

Карпину 56 лет, он работал в "Ростове" с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в "Ростове", решив совмещать посты. Ранее Карпин тренировал армавирское "Торпедо", московский "Спартак" и испанскую "Мальорку".