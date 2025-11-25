"Сибирь" обменяла капитана и обладателя Кубка Гагарина Ткачева в "Торпедо"

Взамен "Сибирь" получила права на форвардов Михаила Абрамова и Антона Косолапова

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Торпедо" Владимир Ткачев © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Капитан новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Владимир Ткачев в результате обмена перешел в нижегородское "Торпедо". Об этом сообщила пресс-служба "Торпедо".

Взамен "Сибирь" получила права на форвардов Михаила Абрамова и Антона Косолапова.

"Наш клуб не скрывал, что мы находимся в поиске центрального нападающего, способного качественно усилить нашу команду, - сказал генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга. - Несколько недель мы находились в диалоге с "Сибирью" по поводу перехода Владимира Ткачева. Благодарны новосибирским коллегам за достижение соглашения. Верим, что Владимир станет одним из лидеров нашей команды как на льду, так и в раздевалке. Михаилу Абрамову и Антону Косолапову желаем дальнейшего спортивного развития".

Ткачеву 32 года, он перешел в "Сибирь" перед началом сезона. За команду в текущем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 30 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 8 результативных передач. По ходу карьеры он играл за ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор" и казанский "Ак Барс", в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

Вместе со сборной России Ткачев стал серебряным призером Олимпиады (2022) и завоевал бронзовые медали чемпионата мира (2018). Вместе с молодежной национальной командой он занял третье место на чемпионате мира 2013 года.

"Торпедо" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком после 31 матча. "Сибирь" идет на последней, 11-й позиции Восточной конференции, набрав 21 очко по итогам 30 игр.