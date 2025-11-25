Есипенко стал третьим на Кубке мира и отобрался на турнир претендентов

В матче за бронзу российский шахматист обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира, благодаря чему гарантировал себе участие в турнире претендентов.

Во вторник Есипенко черными фигурами обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева во второй партии матча за третье место на Кубке мира. Днем ранее он победил соперника, играя белыми фигурами.

Победитель Кубка мира определится в среду на тай-брейке в матче между китайцем Вэй И и Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, которые благодаря выходу в финал также отобрались на турнир претендентов. Две партии между шахматистами завершились вничью.

Ранее на турнир претендентов квалифицировались американец Фабиано Каруана, представитель Нидерландов Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Последние два участника определятся позднее. Турнир пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Гукеш Доммараджу.

Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен. Он не принимал участия в нынешнем розыгрыше.