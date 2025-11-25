Филатов отметил мощную игру Есипенко на Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер занял на Кубке мира третье место и отобрался на турнир претендентов

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Андрей Есипенко мощно провел Кубок мира, показав на турнире чемпионский характер. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Есипенко занял третье место на Кубке мира, благодаря чему гарантировал себе участие в турнире претендентов.

"Поздравляю Андрея Есипенко с выходом на турнир претендентов. Идет смена поколений, мы наблюдаем рост молодых игроков. Российский шахматист необыкновенно мощно провел Кубок мира, потерпев лишь одно обидное поражение в матче против Вэй И. Однако после этого Андрей собрался и показал поистине чемпионский характер, уверенно обыграв Нодирбека Якуббоева в матче за третье место. Также поздравляю тренеров и секундантов нашего гроссмейстера, его семью и всех болельщиков с этим крупным успехом", - отметил Филатов.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре.