Вратарь "Питтсбурга" Мурашов доволен своим дебютным матчем в НХЛ

Он отразил 24 броска в матче против "Лос-Анджелеса"

ТАСС, 25 ноября. Вратарь хоккейного клуба "Питтсбург" Сергей Мурашов доволен своим дебютом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), несмотря на поражение команды. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Дебютным в НХЛ для Мурашова стал домашний матч против "Лос-Анджелеса" (2:3), который состоялся 9 ноября. В этой встрече россиянин отразил 24 броска.

"Доволен ли своими действиями в дебютной игре? Да. Конечно, хотелось бы, чтобы дебютный матч завершился победой, но как есть. Хороший урок и опыт для меня. В первую очередь было приятно ощущать, что способен играть на этом уровне, если совершаю правильные действия. Наверное, вот это было ключевым показателем для меня после матча. Я не думал, какой получилась моя первая пропущенная шайба в НХЛ. Обычный гол с рикошетом, ничего критичного. Ко всем пропущенным голам у меня одинаковое отношение. Без эмоций спрашиваю себя, что мог сделать лучше, чтобы вновь не допустить этого, а дальше концентрируюсь на игре", - сказал хоккеист.

Мурашову 21 год. Вратарь был выбран "Питтсбургом" под 118-м номером на драфте 2022 года. Он является воспитанником системы ярославского "Локомотива", за взрослую команду в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге игрок провел 7 игр.