Дом футболиста "Кремонезе" Варди ограбили во время матча с "Ромой"

Ущерб составил 80 тыс. фунтов стерлингов

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Дом английского нападающего Джейми Варди, выступающего за "Кремонезе", был ограблен во время матча чемпионата Италии по футболу с "Ромой". Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, ущерб оценивается в размере 80 тыс. фунтов стерлингов. Отмечается, что трое грабителей похитили часы, драгоценности, деньги и другие ценные вещи.

Встреча 12-го тура чемпионата Италии прошла 23 ноября и завершилась победой "Ромы" (3:1). Варди провел на поле все 90 минут. Он перешел в "Кремонезе" в сентябре нынешнего года, подписав контракт на один сезон. В составе клуба нападающий провел 8 матчей в чемпионате Италии, отметившись 2 забитыми мячами. "Кремонезе" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 14 очков по итогам 11 туров.

Варди 38 лет. С 2012 по 2025 год он выступал за английский "Лестер". За клуб игрок провел 500 матчей в различных турнирах, забив 200 голов, являясь рекордсменом команды по обоим показателям. Вместе с командой он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, став лучшим игроком турнира. Для "Лестера" это первое и пока единственное чемпионство в истории.

Нападающий также является обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Англии (2021). В сезоне-2019/20 Варди забил 23 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата. В сезонах-2013/14 и 2023/24 форвард помог "Лестеру" выиграть Чемпионшип - второй по силе дивизион национального первенства. Всего на счету Варди 145 голов в Английской премьер-лиге, он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров соревнования.

За сборную Англии на счету Варди 7 забитых мячей и 1 голевая передача в 26 матчах. Он выступал за национальную команду с 2015 по 2018 год, завершив выступления за сборную после чемпионата мира в России. На мировом первенстве 2018 года он сыграл в четырех встречах, не отметившись результативными действиями, а команда проиграла бельгийцам в игре за третье место (0:2). Также Варди принимал участие в чемпионате Европы 2016 года, на котором сборная Англии дошла до 1/8 финала. На том турнире англичане играли в одной группе с командой России (1:1), но футболист в том матче остался в запасе. Всего на том турнире он провел три игры, забив гол в ворота команды Уэльса на групповой стадии (2:1).