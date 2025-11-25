Ткачев: шахматист Есипенко выдержал психологический удар на Кубке мира

Россиянин занял на турнире третье место

Редакция сайта ТАСС

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Андрей Есипенко выдержал психологический удар на Кубке мира и сумел отобраться на турнир претендентов. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

23-летний Есипенко занял третье место на Кубке мира, благодаря чему гарантировал себе участие в турнире претендентов. В полуфинале россиянин уступил китайцу Вэй И на тай-брейке, допустив в конце второй партии в рапиде досадную ошибку.

"Во-первых, мы от души поздравляем Андрея. Он показал себя бойцом - сумел вернуться после серьезного психологического удара, выдержал и блестяще отобрался на турнир претендентов, - сказал Ткачев. - Успех Есипенко показывает, что и в мужских шахматах успешно идет постепенная смена поколений. Ребята, которые приносили славу и медали России, - Ян Непомнящий, Сергей Карякин - еще принесут нам пользу. Но уже появились молодые и талантливые шахматисты, способные добиваться больших побед".

"Достаточно посмотреть на количество медалей, которые наши дети и юноши завоевывают на международных турнирах, чтобы понять, что мы сильнейшая федерация с прекрасной шахматной школой", - добавил Ткачев.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре.