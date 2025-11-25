ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Третье место Есипенко на КМ

Грищук назвал уверенной игру шахматиста Есипенко на Кубке мира

Андрей Есипенко занял на Кубке мира третье место и квалифицировался на турнир претендентов
Редакция сайта ТАСС
13:18

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира по шахматам, показав сильную и уверенную игру. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Александр Грищук.

23-летний Есипенко гарантировал себе участие в турнире претендентов, обыграв в матче за третье место представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева.

"Поздравляю Андрея с третьим местом и выходом в претенденты. После очень тяжелого матча с Пуйя Идани из Ирана Есипенко заиграл очень сильно и уверенно вышел в турнир претендентов, несмотря на небольшой инцидент в полуфинале с Вэй И. Удачи ему на Кипре" - сказал Грищук.

В полуфинале россиянин уступил китайцу Вэй И на тай-брейке, допустив в конце второй партии в рапиде досадную ошибку.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш. 