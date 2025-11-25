Смагин отметил превосходство Есипенко в матче за третье место на Кубке мира

В матче за третье место россиянин переиграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева

Редакция сайта ТАСС

Андрей Есипенко © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Андрей Есипенко имел большое преимущество над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым в матче за третье место на Кубке мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

23-летний Есипенко гарантировал себе участие в турнире претендентов, победив в матче за третье место Якуббоева. Россиянин выиграл обе партии.

"Борьбы не получилось, Андрей был на голову сильнее соперника в этом матче. Самое главное, что он сумел выиграть после обиднейшего зевка в полуфинале, - сказал Смагин. - Для российских шахмат это очень важная победа, потому что нам удалось сохранить свое присутствие на турнире претендентов, который никогда еще не проходил без наших игроков".

В полуфинале россиянин уступил китайцу Вэй И на тай-брейке, допустив в конце второй партии в рапиде досадную ошибку.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш.