Агент Дыняка рассказал о ходе переговоров с "Ак Барсом" о новом контракте

Контракт Никиты Дыняка с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк сумел заиграть на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) именно в казанской команде, которая и станет приоритетом при рассмотрении вариантов продолжения карьеры. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент Никита Квартальнов, представляющий интересы игрока.

Контракт Дыняка с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

"Мы в диалоге с клубом, никто никуда не торопится. Не будем отрицать, что "Ак Барс" станет приоритетом для Дыняка при переговорах - этот клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ. В своей нише он один из лучших в КХЛ, и это не только мое мнение. Впереди еще более половины сезона, так что будем продолжать общение с клубом", - сказал Квартальнов.

Дыняку 28 лет, хоккеист выступает за "Ак Барс" с 2019 года. В составе команды он провел 340 матчей, в которых забросил 38 шайб и отдал 39 результативных передач.