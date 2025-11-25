ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со "Спартаком"

22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два эпизода матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Встреча прошла 22 ноября и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.

"На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму. Эпизод остался без внимания: не было зафиксировано нарушение правил за грубую игру, не был назначен пенальти за контакт и падение в штрафной, хотя Круговой был первым на мяче, после чего на нем был совершен фол. На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок "Спартака" Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря. Игра Дмитриева осталась без внимания Сергея Карасева: не было зафиксировано нарушение правил и не был отменен гол", - сказал Брейдо.

"Дополнительно к рассмотрению этого эпизода мы хотим обратить внимание на момент, который предшествовал забитому мячу, - на 42-й минуте при обработке мяча в центре поля Угальде сыграл рукой. Этот момент также остался без внимания главного арбитра", - добавил он.

ЦСКА набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 28 очками располагается на 6-й строчке.