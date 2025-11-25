Арену клуба "Торпедо" в Нижнем Новгороде введут в строй в 2026 году

Сроки переезда команды будут обсуждаться

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Торпедо" © Петр Ковалев/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Новую ледовую арену в Нижнем Новгороде, на которой будет выступать клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Торпедо", введут в строй в следующем году. Сроки переезда команды будут обсуждаться, сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии.

"Она [арена] практически готова на самом деле 99%. То есть там идут отладка систем, установка камер. Но, к великому сожалению, достроить мало. Нужно оформить документально, чтобы получить сертификацию, разрешение КХЛ - это заключение о соответствии. В первую очередь, это Ростехнадзор, МЧС. Мы не должны здесь авралом заниматься и торопиться. Поэтому это будет все-таки следующий год, когда закончится пусконаладка", - сказал Никитин.

По его словам, сроки переезда команды на новый стадион будут обсуждать непосредственно с клубом. "Мы уже этот вопрос обсуждали, и там были разные соображения у некоторых людей относительно того, что были случаи переезда до плей-офф в ходе сезона и закончилось это в плей-офф плохо", - объяснил Никитин.

Он отметил, что переезд команды может сказаться на игре. "Хоккеисты привыкают ко всему: боковое зрение, отскок от борта другой, лед все равно другой", - сказал глава региона.

В комплексе "Нагорный", где сейчас проводит домашние матчи "Торпедо", будет выступать клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Торпедо-Горький". "И будем предоставлять лед нашим фигуристам, школе фигурного катания. Естественно, частично будет использоваться для хоккеистов-любителей, которые тоже очень хотели бы, чтобы доступного льда было больше", - добавил Никитин.

Губернатор также обратил внимание на то, что "Нагорный" требует реконструкции. Поэтому в ближайшие годы власти планируют заказать проект реконструкции.