Шахматист Есипенко рассказал о невероятной усталости после Кубка мира
Редакция сайта ТАСС
14:08
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко невероятно устал после Кубка мира. Об этом гроссмейстер сообщил в своем Telegram-канале.
23-летний Есипенко гарантировал себе участие в турнире претендентов, победив в матче за третье место на Кубке мира представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Россиянин выиграл обе партии.
"Эмоции просто зашкаливают, невероятно устал. Это что-то невероятное, очень тяжело. Но спасибо всем большое за поддержку и веру, без вас было бы гораздо труднее. Теперь надо отдохнуть и готовиться к претендентскому [турниру]", - сказал Есипенко.
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш.