Шахматист Есипенко рассказал о невероятной усталости после Кубка мира

Россиянин победил в матче за третье место на Кубке мира представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева

Редакция сайта ТАСС

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко невероятно устал после Кубка мира. Об этом гроссмейстер сообщил в своем Telegram-канале.

23-летний Есипенко гарантировал себе участие в турнире претендентов, победив в матче за третье место на Кубке мира представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Россиянин выиграл обе партии.

"Эмоции просто зашкаливают, невероятно устал. Это что-то невероятное, очень тяжело. Но спасибо всем большое за поддержку и веру, без вас было бы гораздо труднее. Теперь надо отдохнуть и готовиться к претендентскому [турниру]", - сказал Есипенко.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш.