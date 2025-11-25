Форум проекта "Выбор сильных" определил шаги развития единоборств

Партия "Единая Россия" для решения задач по доступности и безопасности занятий спортом объединила свои усилия с тремя федерациями единоборств

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участники проекта партии "Единая Россия" "Выбор сильных" обсудили ближайшие шаги и перспективы в развитии единоборств на форуме в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Форум объединил около 300 человек из регионов России. Участники обменялись опытом, обсудили наиболее успешные практики по развитию единоборств. Мероприятие открыл секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Он отметил, что "Выбор сильных" получился по-настоящему ярким и успешным.

"Развитие массового спорта - это национальная цель, обозначенная президентом, и одно из приоритетных направлений программы "Единой России". Мы дали старт партийному проекту "Выбор сильных", чтобы сделать спорт более доступным и безопасным, мотивировать молодежь на физическое развитие и здоровый образ жизни. Для решения этих задач партия объединила свои усилия с тремя федерациями единоборств, - отметил Якушев. - Настоящий спорт объединяет людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Единство - это выбор сильных, выбор нашего президента, выбор нашей партии, наших спортсменов и всей страны. Так мы всегда побеждали и, уверен, снова победим".

Развитие посредством фестивалей

Форум посетил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который отметил масштабы охвата проекта "Выбор сильных": "Сейчас проект охватил 2 900 школ, 250 вузов и более 1 млн молодых людей - отличный результат. В России очень любят борьбу. Многие выбирают ее не только как хобби, но и как средство самообороны. Дзюдо, самбо и спортивная борьба объединяют почти 1,5 млн человек и входят в десятку самых популярных видов спорта в стране".

Дегтярев привел статистику: в 2025 году прошло 536 всероссийских соревнований по различным видам борьбы, включая 40 международных. Единоборства включены в программу десятых Российско-китайских молодежных летних игр и во Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов. За этот год российские спортсмены завоевали 81 медаль на чемпионатах мира и Европы по спортивной борьбе, самбо и дзюдо, из них 49 золотых.

Сенатор Александр Карелин, координатор партпроекта "Выбор сильных" отметил, что благодаря проекту уже организовано множество мероприятий и фестивалей единоборств. В качестве примеров он назвал события в Санкт-Петербурге, Мурманске, Самаре и Калининграде.

"Порядка 17 регионов Российской Федерации выразили готовность провести мероприятия подобных форматов. Мы планируем продолжать в следующем году с такой же периодичностью. В мастер-классы и совместные тренировки в рамках проекта сегодня вовлечено порядка полутора миллионов человек. И все это мы делаем в фестивальном формате при поддержке "Единой России", - рассказал Карелин.

Фокус на воспитание

На форуме выступили президенты федераций, объединившихся под эгидой проекта: дзюдо, самбо и спортивной борьбы. Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик сообщил, что главная идея движения - воспитание патриотизма - заложена во всех проектах ФДР.

"Мы сознательно уделяем большое внимание не только спортивным результатам, но и тому, что стоит за ними - уважению, дисциплине, пониманию, что такое Родина и семья. Важно, чтобы тренер был не просто наставником на татами, но и примером в жизни. Мы продолжаем развивать наши детские лиги и расширять географию соревнований - это и есть вклад дзюдо в проект "Выбор сильных", - рассказал Соловейчик.

Президент Федерации самбо России Сергей Елисеев отметил, что толчком к развитию проекта "Выбор сильных" стало движение "За самбо", инициированное организацией: "В 2022 году мы запустили совместный с партией проект, и он дал мощный толчок благодаря нескольким направлениям, которые мы развернули. Сегодня президент поставил задачу: 70% населения должны заниматься спортом. Мы провели статистический срез в обычной школе - 520 детей. Когда мы внедрили проект "Самбо в школы" как третий урок физической культуры, ребята пошли в секции. Это дало плюс 15% занимающихся. Сегодня две мощнейшие федерации влились в наше движение, и теперь мы тремя федерациями продвигаем новый проект "Выбор сильных".