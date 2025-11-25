Кононов рассказал, что Симонян поддерживал его в "Спартаке"

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян поддерживал Олега Кононова во время его работы главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Об этом Кононов, ныне тренирующий столичное "Торпедо", рассказал журналистам.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Кононов работал в "Спартаке" с 2018 по 2019 год.

"Мне посчастливилось быть знакомым с Никитой Павловичем, когда я работал в "Спартаке", он меня поддерживал. И после мы тоже с ним созванивались и обменивались мнениями. За свою жизнь я не встречал такого человека, который мог быть очень добрым, вежливым и таким учителем, который передавал от себя знания. Его человечность и знания очень дорого стоят и подкупают", - сказал Кононов.

"Даже при том, что его не стало, он все равно с нами навечно. Он оставил огромный след как спортсмен и руководитель. Он никогда не говорил плохого, даже если где-то кто-то ошибался. Его все любили, я не встречал таких людей, которые могли сказать о нем плохое", - добавил специалист.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.