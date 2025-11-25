Вячеслав Козлов считает, что уход Кудашова негативно повлиял на "Динамо"

По мнению Козлова, уход Кудашова привел к двум поражениям от "Спартака" и "Сибири"

Алексей Кудашов и Вячеслав Козлов © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Уход Алексея Кудашова с поста главного тренера хоккейного московского клуба "Динамо" негативно повлиял на команду и привел к поражениям в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матчах против московского "Спартака" (2:4) и новосибирской "Сибири" (3:4 после буллитов). Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов.

Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Алексея Кудашова, который покинул клуб 17 ноября.

"Встряска уже была. Она привела к двум поражениям и повлияла негативно. Пока надо всех успокоить. Команда у нас достаточно сбалансированная. Новый игрок может качнуть микроклимат в положительную или отрицательную сторону. Иногда это себе дороже. Сейчас мы работаем с теми игроками, которые есть. За четыре дня они не разучились играть. Я верил в них и буду верить. Сейчас такая турбулентная ситуация, но будем все вместе из нее выбираться", - сказал Козлов.

Козлову 53 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай").

"Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 36 очков в 29 играх.